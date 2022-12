Calciomercato Lazio, nuovo nome per l'attacco: è un gioiello della Serie A

Fonte: La Gazzetta dello Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio pensa anche al futuro. Nel mirino non ci sono solo il terzino sinistro e il vice Immobile, ma anche un giovane talento della Serie A. Il nome in questione è quello di Luca D'Andrea, classe 2004 in forza al Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport in articolo sui migliori gioiellini italiani, la dirigenza biancoceleste lo aveva già visionato lo scorso anno quando vestiva la maglia della Primavera neroverde. Il suo nome è rimasto nei radar della Lazio che potrebbe tornare a farsi viva nei prossimi mesi. Si tratterebbe di un ottimo colpo in prospettiva per il club capitolino che si assicurerebbe uno dei talenti più importanti del panorama italiano cresciuto calcisticamente nella città di Immobile, Torre Annunziata, e poi negli importanti settori giovanili di SPAL e Sassuolo. In Serie A ha collezionato 5 presenze, tutte in questa stagione. Per lui anche un assist nella sconfitta esterna contro l'Atalanta di metà ottobre. E' ancora giovanissimo e il futuro è tutto dalla sua parte. La Lazio monitora a distanza e studia il colpo.