Calciomercato Lazio, nuovo nome per l'esterno d'attacco: i dettagli

Lotito ha incontrato il Comune e visitato l'impianto. L'idea è la sopraelevazione delle tribune per raggiungere i 40mila...

LAZIO, SARRI ASPETTA IMMOBILE: ECCO QUANDO TORNERÀ IL NUMERO 17 Ancora una settimana e poi Maurizio Sarri potrà abbracciare anche Ciro Immobile. In questo ritiro di Auronzo di Cadore mancano tre big: Immobile, Acerbi e Correa tutti ancora in vacanza dopo le fatiche di Euro 2020 da una parte e Copa America dall'altra.

ANDREAS PEREIRA: "LA LAZIO HA LA PRIORITÀ NEL MIO CUORE. SE SI PRESENTASSE L'OCCASIONE..." Solo una stagione in biancoceleste ma la voglia di tornare a Roma è rimasta esattamente la stessa. Andreas Pereira è rimasto rapito dai tifosi, dalla città, dalla Lazio. A fine stagione è tornato allo United ma non esclude un ritorno...

CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "I BIANCOCELESTI PUNTANO RAFINHA" Secondo quanto riferito da due prestigiosi quotidiani iberici, la Lazio sarebbe tornata su Rafinha. Il PSG chiede 10 milioni per cedere il centrocampista