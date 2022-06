Calciomercato Lazio, occhi sul "jolly" Denis Suarez: i dettagli

Il calciomercato della Lazio sta per entrare nel vivo. La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri e tra i vari nomi è spuntato anche quello di Denis Suarez in forze al Celta Vigo ma con un passato nel Siviglia, Villarreal, Arsenal e Barcellona. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Suarez è un nome altisonante, avallato da Sarri, che farebbe al caso della Lazio anche in vista di una possibile partenza di Luis Alberto o Milinkovic.

Può giocare come attaccante esterno, trequartista, mezzala offensiva e proprio la sua duttilità è un grande punto a suo favore e uno dei motivi per i quali la Lazio ha iniziato a sondare il terreno. I primi contatti tra la società biancoceleste e l'entourage ci sono stati: al Celta ha un contratto in scadenza nel 2024 e percepisce circa 2 milioni. La Lazio è pronta a mettere sul piatto una cifra più alta e un contratto fino al 2027. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro che i biancocelesti vorrebbero ridurre di circa un paio di milioni, la società spagnola è aperta a una cessione ma difficilmente accetterà la formula del prestito con obbligo di riscatto. La trattativa si è comunque incanalata sulla giusta strada.