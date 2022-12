Calciomercato Lazio, operazione Pellegrini: il punto della situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luca Pellegrini rimane un obiettivo di calciomercato per la Lazio. Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa il giocatore è stato offerto al club e la proposta ha trovato il placet dei biancocelesti. L'operazione per gennaio però rimane molto complicata perché dovrebbe coinvolgere altri due club oltre alla Lazio: Pellegrini infatti è di proprietà della Juventus, in prestito all'Eintracht Francoforte. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i biancocelesti devono fare i conti con i vincoli imposti dall'indice di liquidità e per avere la possibilità di concludere un'entrata è necessario mettere a segno prima una o più uscite.

OPERAZIONE - Pellegrini tornerebbe di corsa a Roma e si metterebbe immediatamente a disposizione di Maurizio Sarri. Addirittura avrebbe manifestato questo desiderio al suo attuale allenatore Oliver Glasner, con il quale ci sarebbe stata una discussione qualche settimana fa. L'Eintracht però senza l'ex Juventus diventerebbe carente sull'out di sinistra, con il solo Christopher Lenz, peraltro soggetto a parecchi infortuni. Inoltre, un altro tema di discussione, sarebbe la formula di un eventuale nuovo prestito. La Lazio non accetterebbe un'operazione secca, senza diritto di riscatto nel caso in cui il giocatore si inserisse al meglio.

SARRI - La necessità di un nuovo terzino sinistro di piede è già nota alla Lazio: società e tecnico hanno già concordato un intervento tra gennaio e giugno. Per Sarri infatti l'inserimento di un esterno basso sinistro permetterebbe la costruzione dal basso più pulita, con la possibilità di sovrapposizioni e cross con il piede forte dalla fascia mancina.