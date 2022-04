Calciomercato Lazio, per Cabral il riscatto è impossibile: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivato sul gong finale del calciomercato invernale e forse, già pronto con le valigie in mano. E' il caso di Jovane Cabral, l'attaccante biancoceleste sta avendo non poche difficoltà nel riuscire a convincere Maurizio Sarri. Solo due presenze per lui, una con il Porto e l'altra con l'Udinese con soli 72 minuti nelle gambe. Ad oggi appare difficile che Lotito possa riscattare Cabral dallo Sporting, prezzo fissato a otto milioni. Non solo, perché, il diritto si tramuterebbe in obbligo qualora Jovane giocasse almeno 45 minuti in 10 partite: eventualità ad oggi impossibile. Proprio in virtù di questo, come riporta A Bola, dal Portogallo danno per conclusa l’avventura di Jovane Cabral nella Capitale. Non solo, e che la Lazio ha comunicato allo Sporting che il giocatore non sarà riscattato a fine stagione. Ecco perché la dirigenza biancoceleste inizia a guardarsi intorno, con Onuachu in pole per l'attacco.