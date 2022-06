Calciomercato Lazio, per il post Milinkovic c'è Sucic: "Lascerò il Salisburgo"

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Luka Sucic è l'ultimo nome fatto in casa Lazio. In caso di addio di Sergej Milinkovic-Savic, la dirigenza biancoceleste preferisce guardarsi attorno con il diesse Tare che ha messo gli occhi sopra il 19enne nei mesi scorsi. Il giocatore è di proprietà del Salisburgo con il quale ha un contratto fino al 2025. Luka è stato paragonato al Sergente per caratteristiche fisiche e visione di gioco. Nell'ultima stagione è esploso, motivo per cui è stato seguito da Juve e Milan e si è interessato anche il Liverpool. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Sucic ha una valutazione da almeno 10 milioni, forse più. In una recente intervista concessa in Croazia, il giocatore non ha escluso di partire in estate: «Ho un contratto fino al 2025, ma la filosofia del Salisburgo è vendere i giovani dopo un anno o due, quindi probabilmente non rimarrò fino alla fine dell’accordo, lascerò durante questa stagione o durante la prossima. Il Salisburgo è un grande club per lo sviluppo dei giovani, abbiamo tutto quello che serve per crescere. Il mio obiettivo è giocare in Spagna perché per il mio stile lì mi vedo di più. Barcellona e Real sono il top, anche Siviglia e Villarreal sono grandi. Si parla anche del Liverpool, mi piacciono i Reds per il modo in cui giocano. Non mi dispiacerebbe avere la possibilità di giocare lì».