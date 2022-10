Calciomercato Lazio, per l’attacco si guarda anche in Premier League

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La pausa per il Mondiale sarà un momento cruciale per la Lazio e non solo. Si avvicina il mercato e la società biancoceleste dovrà dimenarsi tra rinnovi e rinforzi. Sarri confida nell’arrivo di un terzino, ma spera anche in quello di una punta. L’infortunio di Ciro Immobile, che resterà ai box per lungo tempo, costringerà il tecnico momentaneamente a reinventare il tridente. Nel frattempo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la dirigenza si sta guardando intorno e sta stilando la lista dei possibili candidati al ruolo di vice - Immobile. Dalla Liga è passata in Premier League. Il profilo in questione è quello di Armando Broja, classe 2001 con doppia nazionalità inglese e albanese, attaccante del Chelsea. I blues hanno deciso di dargli fiducia dopo le esperienze in prestito al Vitesse e Southampton, finora ha segnato una sola rete e ha giocato una sola gara da titolare. È valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, è extracomunitario e questo farà riflettere il club capitolino dal momento che ha solo uno slot disponibile.

