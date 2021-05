Calciomercato Lazio, per l'attacco spunta Simy: contatti in corso

19 gol in campionato e una stagione da sogno sul piano personale. Nwankwo Simy è una delle note liete del Crotone e a fine stagione - con tutta probabilità - lascerà la Calabria. Pagato solo 800 mila euro dal club pitagorico, il nigeriano può diventare una succosa plusvalenza per la casse societarie rossoblu. Il Crotone, infatti, valuta Simy circa 10 milioni di euro e sulla sue tracce si sarebbe messa anche la Lazio. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, infatti, i biancocelesti sono la società italiana più interessata all'attaccante. Ci sono stati già contatti tra le parti, con Simy che sarebbe ovviamente allettato dalla prospettiva di trasferirsi a Roma. Sul giocatore, però, c'è anche un club inglese di Championship e non solo. Il futuro di Simy sembra lontano da Crotone e la Lazio lo segue da vicino.