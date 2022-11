Calciomercato Lazio, per l'attacco spunta un nome dalla Serie B

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è fermato il campionato per fare spazio alla Coppa del Mondo, concedendo l'occasione ai club di muoversi in anticipo in occasione del mercato di gennaio. La Lazio riflette in questo senso: Sarri ha chiesto un terzino sinistro, ma tra gli obiettivi c'è da valutare anche la possibilità di portare a Roma un vice-Immobile. Oltre al nome di Francesco Caputo, finito nel mirino anche di un altro club di Serie A, la società biancoceleste avrebbe messo nel mirino anche Walid Cheddira. L'attaccante del Bari si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione in Serie B dove, con la maglia biancorosso, ha realizzato 14 gol e 5 assist in 15 presenze stagionali divise: tra le 12 Serie B (9 reti e 5 assist) e le 3 in Coppa Italia ( 5 gol). Segna e realizza assist, sono 19 le partecipazioni del classe 1998, sui 28 gol realizzati dal Bari, mantenendo una media di un gol segnato ogni 85'. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lazio di Maurizio Sarri non sarebbe l'unica a essersi fatta avanti con insistenza per lui, ma dal Portogallo anche lo Sporting Lisbona vorrebbe provare il colpo. Il futuro di Cheddira, però, è incerto e potrebbe cambiare nel corso di questo mese. L'attaccante nativo di Loreto, ma di origine marocchina, è stato convocato proprio dal Marocco per il Mondiale in Qatar dove, da giovane bomber della Serie B, potrà mettersi in mostra davanti a tutto il mondo.