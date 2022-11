Calciomercato Lazio, altro club di Serie A su Caputo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, ma la lunga sosta della Serie A e l'assenza dell'Italia dal Mondiale favoriscono un focus sulle trattative che nel frattempo si svilupperanno. Un nome entrato in orbita Lazio nella scorsa estate è Ciccio Caputo della Sampdoria. Maurizio Sarri aveva individuato nel classe '87 un profilo con le caratteristiche giuste per ricoprire il ruolo di vice Immobile. La richiesta del club blucerchiato intorno ai tre milioni e mezzo per il cartellino aveva stoppato qualsiasi discorso tra le società. Nel frattempo però la difficile situazione economica della società genovese e il cambio in panchina tra Giampaolo e Stankovic hanno cambiato le carte in tavola: Caputo è in uscita nel prossimo mercato. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sull'attaccante ha mostrato interesse l'Empoli, suo vecchio club. La squadra di Zanetti è alla ricerca di una punta, visto che finora il reparto offensivo ha deluso le aspettative: Destro, Lammers, Cambiaghi e Satriano hanno segnato un gol a testa e il presidente Corsi ha individuato nell'ex Sassuolo il giocatore giusto per migliorare i numeri dell'attacco.