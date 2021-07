Calciomercato Lazio: proposto Ribery, ma la società...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato è iniziato ufficialmente ieri e in casa Lazio c'è molto da fare. Il cambio in panchina tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri rivoluzionerà la rosa a livello tecnico tattico. Soprattutto in attacco il club dovrà intervenire con almeno tre esterni che sappiano adattarsi al 4-3-3 del tecnico toscano. Uno di questi non dovrebbe essere Frank Ribery. Il calciatore era stato accostato circa due mesi fa quando si pensava di proseguire con il piacentino. Il francese nel frattempo si è liberato dalla Fiorentina, ma il suo futuro non dovrebbe essere a Formello. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, la società ha declinato la proposta arrivata dall'entourage del transalpino. La Lazio ha bisogno di ringiovanire, quello del francese non è il profilo adatto alla rosa di Sarri.