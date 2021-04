Calciomercato Lazio, idea Ribery: il francese va in scadenza a giugno

A poche giornate dalla fine del campionato con la conseguente apertura della sessione estiva di mercato, la Lazio studia i suoi possibili colpi. Sul taccuino di Tare tanti giovani di prospettiva dato che l'obiettivo, in primis, è quello di ringiovanire la rosa. Al loro fianco però il ds biancoceleste pensa di piazzare anche qualche profilo di grande esperienza. È il caso di Franck Ribery della Fiorentina che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione dato che il suo contratto scadrà il prossimo giugno.

RINNOVO - Commisso ha già proposto al 38enne il rinnovo per un altro anno, con l'attuale stipendio di 4 milioni annui che verrebbe dimezzato. C'è fiducia nell'ambiente viola perché il francese accetti di restare, ma le insidie non mancano e tra queste rientra anche l'interesse della Lazio per il giocatore. Agirebbe da seconda punta alle spalle di Immobile ma potrebbe essere una carta preziosa anche per un cambio modulo con un tridente offensivo. L'idea c'è, la Lazio studia la situazione e valuta un'eventuale accelerata.

Pubblicato 29/04/2021

