Calciomercato Lazio, rebus Acerbi: vuole l'Inter e dribbla il West Ham...

Un separato in casa, in attesa di capire quale sarà il futuro da qui a due settimane. Francesco Acerbi attende notizie dal mercato, soprattutto da una delle big del campionato. C’è l’Inter nei pensieri del centrale che, finora, ha declinato o messo in stand-by tutte le altre soluzioni. Ace vorrebbe ricongiungersi con Simone Inzaghi e il tecnico piacentino vuole un centrale affidabile da mettere alle spalle di De Vrij, occupando la casella rimasta vuota dopo l’addio di Ranocchia. Il matrimonio sembra apparecchiato, anche perché la Lazio sarebbe disposta a parlare anche di un prestito oneroso, senza diritto di riscatto. Per ora, però, da Milano nicchiano, hanno in Akanji il primo obiettivo, anche se per lo svizzero i costi sono decisamente più alti, visto che il Borussia Dortmund chiede 15-20 milioni di euro.

INTER E WEST HAM - Quella che porta all’Inter è la pista prediletta da Acerbi, sa che è una soluzione da ultimi giorni di mercato, sta aspettando pazientemente e spera che i nerazzurri non affondino per Akanji. La Lazio - come detto - è disponibile a parlare anche solo di un prestito oneroso, rinviando il discorso riguardo a un possibile addio definitivo all’anno prossimo. Acerbi non rientra nei piani di Sarri, non ha più la testa nel progetto biancoceleste, vuole un’altra avventura, ma finora ha detto no al Monza, non era convinto quando il Torino ha sondato il terreno e negli ultimi giorni ha nicchiato anche quando il West Ham s’è informato sulla sua situazione. Il centrale vorrebbe rimanere in Italia, inoltre ha dubbi sulla possibilità di misurarsi in un campionato con ritmi intensi come la Premier, ritmi totalmente diversi da quelli italiani. Acerbi ha 35 anni, fisicamente sta ancora bene, ma fare il titolare o giocarsi il posto in Inghilterra, potrebbe diventare un’arma a doppio taglio. Per questo l’ex Sassuolo ha in testa solo l’Inter e aspetta. Con pazienza.

