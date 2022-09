Calciomercato Lazio, rispunta il nome di Caputo in attacco: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Oggi Ciro Immobile si sottoporrà a dei controlli medici per avere un quadro più chiaro delle sue condizioni, a Coverciano sperano che abbia recuperato, a Formello incrociano le dita affinchè il centravanti possa tornare al top della forma e non fermarsi almeno fino alla sosta per il Mondiale. In attacco, infatti, Sarri non ha molte alternative: l'arrivo di Cancellieri è in prospettiva, al momento è ancora acerbo e non può sostenere il peso del fronte offensivo; Felipe Anderson o Pedro falso nueve sono opzioni provate lo scorso anno con buoni risultati, ma restano soluzioni di ripiego in assenza di un vero centravanti. Proprio per questa ragione, secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, la Lazio starebbe pensando di tornare su Francesco Caputo della Sampdoria nel mercato di gennaio. Dopo le trattative di questa estate, la società biancoceleste potrebbe valutare la possibilità di regalare a Sarri il giocatore blucerchiato, per consentire a Immobile di rifiatare senza che la squadra ne accusi troppo l'assenza. Per il momento si tratta di voci di mercato, alla sessione invernale mancano tre mesi e gli scenari possono cambiare radicalmente stravolgendo i piani del club, soprattutto con un Mondiale di mezzo. Caputo è un nome che in casa Lazio gode di molta stima, un profilo da seguire sempre con un occhio di riguardo, ma si tratterebbe di un investimento a breve termine e sul quale vanno fatte attente valutazioni.