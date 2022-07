Calciomercato Lazio, Romagnoli vicino: gli ultimi aggiornamenti

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

La Lazio e Romagnoli, una storia infinita che ancora non ha avuto il lieto fine e che sembra arenarsi ogni qual volta giunge in prossimità del traguardo. Il giocatore oggi ha aperto con decisione alla proposta economica biancoceleste, un passo avanti importante, nonostante vadano sistemati alcuni dettagli legati ai bonus. Ora è la Lazio che prende tempo, riflette, non tanto su Romagnoli che è profilo gradito da tutti a Formello, soprattutto da Sarri, ma sulla quantità di difensori in rosa. L'arrivo di Gila e Casale ha sovraccaricato il pacchetto di centrali, sono cinque considerando anche Kamenovic. Con Romagnoli diventerebbero sei e questo sta facendo pensare il presidente Lotito. Gila, nella giornata di martedì, non ha effettuato le visite mediche, è in isolamento, questo può dare alla Lazio modo di valutare e riflettere, perché lo spagnolo è un prospetto interessante, ma anche un rischio considerando la giovane età e la poca esperienza ad alti livelli. Acerbi per ora è in stand by, non ci sono offerte concrete per il centrale ex Sassuolo e questo complica la situazione. La questione Romagnoli, però, è andata avanti, forse troppo per pensare di tornare indietro. Quindi le riflessioni devono portare a una scelta, che potrebbe non essere sull’ex capitano del Milan…

