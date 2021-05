Calciomercato Lazio, Simy: "Futuro? Se arriveranno offerte le valuterò"

Simy ha realizzato al momento 20 gol in stagione, come Immobile che potrebbe essere suo compagno alla Lazio il prossimo anno. L'attaccante nigeriano con il Crotone ha fatto una stagione di altissimo livello e i biancocelesti lo hanno messo sotto osservazione, anche se c'è da battere la concorrenza di una squadra di Championship inglese. Il giocatore ha rilasciato un'intervista esclusiva a Fanpage.it in cui ha parlato del suo futuro: "Io non lo so se treni così passano una volta sola, potrebbe essere così oppure anche no, ma non ci sto tanto a pensare. Vedremo cosa succederà: a fine stagione vedremo, se arriveranno offerte le valuterò con il mio procuratore, la mia famiglia, ma anche con la società. Decideremo cosa sia meglio per tutti, tutti insieme”.

CROTONE - "Crotone è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale e un effetto che ti entra dentro. Volevo regalare un’altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti".