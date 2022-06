Calciomercato Lazio, stallo Milinkovic: ancora nessuna offerta. E Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Altro che Enrique Iglesias, il vero tormentone estivo è sempre la sorte di Sergej Milinkovic-Savic sul mercato: partirà o rimarrà alla Lazio un anno ancora? Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il centrocampista biancoceleste al momento fa parte della spedizione della Serbia e da programma si aggregherà ai compagni ad Auronzo dopo l'inizio del ritiro, visto che ancora di vacanze non si è parlato. Milinkovic attende notizie, Sarri spera di riuscire a trattenerlo e non ci sono porte chiuse, anzi: Lotito ha assicurato a Sarri che non c'è nulla da dare per scontato, ma ha anche promesso di non fare crociate contro il serbo qualora dovesse arrivare la giusta offerta. La girandola del mercato dei top club europei non ha ancora coinvolto in alcun modo Sergej, che dal canto suo con la Lazio ha un contratto fino al 2024 e non ha fretta di muoversi. Uno stallo che frena in parte il mercato biancoceleste considerate le cifre a cui il serbo potrebbe essere ceduto, ma che d'altra parte in caso si sbloccasse con un addio poi porrebbe il problema di dover rimpiazzare il giocatore. E i Sergej Milinkovic-Savic mica crescono sugli alberi.