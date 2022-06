Calciomercato Lazio, stallo per Carnesecchi: i dettagli

Da quasi un mese va avanti la trattativa tra la Lazio e l'Atalanta per Marco Carnesecchi, trattativa che oggi vive un' altra fase di stallo...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - E' in fase di stallo la trattativa per Marco Carnesecchi. L'Atalanta insiste con la richiesta di 18 milioni di euro, vuole cercare di incassare il massimo dalla cessione di quello che reputa un grande prospetto, ma non ancora pronto per essere titolare. La Lazio al contrario crede in lui, vuole che sia il protagonista del progetto di Sarri fin da subito, un ragazzo giovane ma già conscio di cosa è necessario per fare il grande salto. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la trattativa resta aperta, le parti si aggiorneranno ancora, ma l'incontro che si è svolto in queste ore non è stato producente. La società biancoceleste ha confermato l'offerta da 15 milioni di euro (12 milioni più 3 di bonus, ndr), ancora insufficiente per l'Atalanta che chiede un ulteriore sforzo. La Lazio dovrà essere paziente, dovrà usare tutte le armi in suo possesso per convincere l'Atalanta a cedere.

I bergamaschi, tra l'altro, non avevano nei loro piani quello di farsi strappare Carnesecchi, lo ritenevano pronto per un prestito in Serie A, mentre valutavano il futuro di Juan Musso per decidere solo al termine della stagione. La Lazio, invece, ha fatto saltare questi piani: il classe 2000 appena saputo dell'interesse ha scelto i biancocelesti, costringendo l'Atalanta ad avviare una trattativa. Dopo quasi un mese, nonostante l'infortunio, la situazione resta la stessa, Sarri continua a volere Carnesecchi e la società farà di tutto per superare questa fase e portarlo a Roma.