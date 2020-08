Calciomercato Lazio, Tare non pensa a Rafinha. Il Mundo Deportivo: "Zero contatti"

Lazio-Rafinha, una voce estiva destinata a spegnersi quasi subito. Il brasiliano non rientra nei piani del club biancoceleste, Tare è al lavoro su altri profili, diversi rispetto a quelli dell'ex Inter. Rafinha piace, ma non è il giocatore che la Lazio sta cercando, non per motivi economici, quanto per una questione tecnico-tattica. La conferma arriva anche dal Mundo Deportivo, quotidiano da sempre molto vicino al Barcellona, club proprietario del cartellino di Rafinha. Secondo quanto riporta MD, infatti, non c'è stato alcun contatto tra Tare e l'entourage del giocatore, nemmeno un sondaggio esplorativo, nulla. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Lazio in queste ore sta lavorando intensamente per chiudere le operazioni legate a Muriqi e Fares e regalare i primi rinforzi a Inzaghi in vista dell'inizio del ritiro. Rafinha cerca una nuova avventura, è in scadenza nel 2021, il Barcellona parte da una richiesta di 20 milioni, può scendere a 15 più bonus, ma non sarà la Lazio a sedersi al tavolo coi blaugrana.

