Celtic - Lazio, Leiva: "Sono frustrato. Sconfitta difficile da accettare"

GLASGOW - Senza dubbio tra i migliori in campo tra le fila biancocelesti: Lucas Leiva senza paura ha affrontato la bolgia del Celtic Park. Lui, che nel Regno Unito ha vissuto gran parte della sua carriera. Al termine della gara, il centrocampista brasiliano è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la prestazione con mente lucida: "È stata una partita difficile, in uno stadio difficile... Abbiamo perso una partita che meritavamo almeno di pareggiare. Adesso dobbiamo vincere le tre gare rimanenti nel girone per andare avanti. L'unica maniera di cambiare le cose è lavorare tutti insieme, come squadra. Io non credo molto nella sfortuna, nella fortuna… penso che se si lavora bene le cose buone poi arrivano. Lo sappiamo, dobbiamo migliorare. Però è frustrante! Sono frustrato. Perdere come abbiamo perso è difficile da accettare. L'atmosfera dello stadio? È stato emozionante, sono stato tanti anni nel Regno Unito. Però il risultato non era quello che avrei voluto. Queste partite servono alla squadra per crescere. Fiorentina? Non sarà facile, ma neanche per loro lo sarà. Ora bisogna recuperare e da domani iniziare a pensare alla prossima partita".

