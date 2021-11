Come stanno andando i giocatori della Lazio al Fantacalcio?

C’è chi dice sia il gioco più divertente del mondo, chi non riesce quasi a vivere senza e chi addirittura ne disputa sette diversi pur di avere maggiori possibilità di vittoria. Ciò che è certo è che il Fantacalcio è entrato nel nostro quotidiano e scandisce tutti i nostri weekend al fianco della Serie A. “Organizzare e gestire squadre virtuali formate da calciatori reali, scelti fra quelli che militano nel campionato italiano”. Detta così sembrerebbe anche piuttosto facile. In realtà il Fantacalcio è molto altro. Gli sfottò con gli amici, quello che si dimentica la formazione, i propri pupilli da anni, incoraggiare "gufare" l’avversario. In Italia è diventato ormai un fenomeno di massa. Basti pensare che nella Penisola sono poco più di 6 milioni i fantallenatori. E quest’anno come sta andando il Fantacalcio? C’è chi gioisce e chi delude, come in tutti gli sport, ma questo in particolare ti dà sempre, o quasi, una seconda opportunità. Decidere su chi puntare all’asta di settembre è sempre l’operazione più difficile. Si rischiano i flop e le delusioni ma allo stesso tempo si possono azzeccare scommesse e grandi colpi. Chi ha optato per i giocatori della Lazio sorride a metà, ovviamente dipende da chi avete scelto.

PORTIERI: delusione Pepe Reina

Chi ha deciso di puntare sul pacchetto dei portieri della Lazio non ha fatto la scelta migliore. La squadra di Sarri ha subito davvero tantissimi gol in questo avvio di stagione, anche se da qualche giornata a questa parte sembra aver trovato un po’ di solidità in più. Solo due clean sheet nelle prime dodici per per Pepe Reina, l’unico estremo difensore mandato in campo dal mister in Serie A. Lo spagnolo, con una fantamedia di 4.54, è addirittura fuori dalla Top 10 dei migliori portieri al Fantacalcio guidata da Ospina. L’unica nota positiva dell’ex Napoli e Liverpool è stato l’assist per Felipe Anderson alla seconda giornata contro lo Spezia. I tifosi della Lazio e i fantallenatori di Reina si augurano che i biancocelesti possano mettere a punto in fretta i propri meccanismi difensivi.

DIFENSORI: una sola sufficienza tra i biancocelesti

Lo stesso discorso fatto per Reina si può applicare alla retroguardia della Lazio che non ha ancora trovato la sua quadra definitiva. Dei difensori biancocelesti solo uno ha una fantamedia sufficiente. Si tratta di Manuel Lazzari (6) che ha disputato 9 gare mettendo a segno un gol contro l’Empoli. Sottotono tutti gli altri uomini di Sarri: da Marusic (5.41) a Patric (5.5), passando per Hysaj (5.77, nonostante il gol con lo Spezia), Acerbi (5.9, con un’espulsione) e Luiz Felipe (5.55) sul quale pesano 4 ammonizioni e un cartellino rosso. Fantamedia disastrosa per Radu (4) che però ha disputato un solo match, quello di Verona perso 4-1 dalla Lazio. Oltre al rendimento poco costante, ai difensori biancocelesti è mancata anche qualcosa in zona bonus. Sin qui solo due gol e zero assist sono arrivati dalla retroguardia del Comandante.

CENTROCAMPISTI: Sergej e Felipe on fire, sorpresa Cataldi, flop Leiva e Akpa

Il centrocampo della Lazio è il migliore della Serie A al Fantacalcio. Lo dicono i numeri. Due giocatori in particolari stanno facendo impazzire i propri fantallenatori. Si tratta del Sergente Milinkovic, re della continuità, con 7.38 di media, 3 gol e 4 assist. Subito sotto il numero 21, c’è Felipe Anderson. Il brasiliano è uno di quei centrocampisti “mascherati”. Nello scacchiere di Sarri gioca nel tridente. Chi ha puntato su di lui è stato ripagato con una fantamedia del 7.21 e, in zona bonus, 3 gol e 3 assist. Rendimento positivo anche per Luis Alberto (6.79, 2 gol, 4 assist) che, dopo un avvio difficile, si sta ritrovando e Cataldi (6.33, 1 gol) che, a sorpresa, ha soffiato il posto a Lucas Leiva in cabina di regia. Il brasiliano ex Liverpool e Akpa Akpro sono i peggiori della mediana biancoceleste. 3 ammonizioni e 5.45 di media per il primo e 1 ammonizione e 5.2 di media per il secondo. Bene Basic al suo primo anno in Serie A. Il classe ‘96, sul quale in pochi hanno scommesso, ha la media spaccata del 6 con 1 assist e 1 ammonizione. Particolare invece il caso Zaccagni. Nonostante il numero 20 non abbia praticamente mai visto il campo con Sarri a causa dei numerosi infortuni, la sua fantamedia è del 7.5. Questo perché nella prima giornata di campionato disputata con la maglia del Verona, Zac ha messo a segno una doppietta contro il Sassuolo. Il Comandante e i tifosi laziali lo aspettano al top della condizione.

ATTACCANTI: Ciro il Re e Pedro Pe

Da diversi anni a questa parte, l’attacco della Lazio ha una garanzia, un bomber per il quale tutti sono pronti a fare follie in sede d’asta. Ciro Immobile era il centravanti più richiesto e sta ripagando tutti i suoi fantallenatori. Undici partite, 10 gol e 2 assist. Questo lo score del capitano sin qui. Fantamedia mostruosa del 9.27 seconda solo a quella di Simeone (9.6). La Lazio vola con il marcatore più prolifico della sua storia e al Fantacalcio Ciro si conferma una vera e propria macchina da bonus. Ha fatto un ottimo affare anche chi ha puntato su Pedro. “Mi sono innamorata seduta stante” è diventato lo slogan dei tifosi biancocelesti e dei fantallenatori dell’esterno spagnolo. “Non è più quello di una volta, si rompe sempre, è lo scarto della Roma”, dicevano. E invece l’ex Barcellona si sta dimostrando un campione senza età. Corre, lotta, segna e calcia con entrambi i piedi. La classe non è acqua e Pedrito lo dimostra di domenica in domenica. Per lui 4 gol, 2 assist e una media del 7.42. Deludente, invece, Muriqi sul quale Sarri non fa grande affidamento. Minutaggio scarsissimo per il kosovaro ancora a secco in zona bonus e con una fantamedia del 5.75. Positivo Raul Moro (6.1) che non era di certo uno dei più appetibili in attacco. Il classe 2002 entra spesso a gara in corso e sin qui non ha ancora inciso.