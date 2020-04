Coronavirus, la Roma 'rompe' la quarantena: allenamento al parco di Casal Palocco - VIDEO

Allenamento per le vie di Casal Palocco in tempo di Coronavirus. Stavolta però non si tratta di una semplice ragazzata, qui c'è di mezzo una società di calcio. In un video che sta circolando sul web (pubblicato dall'account "Matti da Dribblare"), la Roma sembrerebbe aver rotto la quarantena, disputando una seduta atletica all'aria aperta con tanto di preparatore atletico al seguito. Tra i calciatori immortalati si distingue nitidamente Diego Perotti, in tenuta ufficiale. Dopo le polemiche, i continui attacchi al presidente Lotito sulla ripresa dei lavori, e il messaggio del premier Conte, c'è qualcuno che gioca d'astuzia. Neanche troppa, forse.

