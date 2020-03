Coronavirus - Lazio, Immobile sui social: "Ci rialzeremo" - FOTO

Il paese è in subbuglio. L'ultimo messaggio del premier Conte ha fatto aprire gli occhi anche a chi finora aveva preso sottogamba l'allerta Coronavirus. E' zona rossa, in tutta Italia: vietati gli spostamenti non giustificati. Le misure già attive nel Settentrione saranno estese nelle prossime ore in tutta la penisola. Ora più che mai è il momento di attenersi alle indicazioni e di rimanere uniti. E' questo il messaggio che vuole mandare il bomber della Lazio, Ciro Immobile, sul suo profilo Instagram: "Ci rialzeremo. #iostoacasa".