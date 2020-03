Coronavirus, Conte annuncia: "Divieto di spostamenti in tutta Italia"

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 - Il provvedimento, anticipato nei minuti precedenti, è stato confermato in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Ci sarà l'Italia come zona protetta". Confermato anche lo stop delle manifestazioni sportive e la chiusura delle scuole fino al 3 aprile.

Tutta Italia in zona rossa. Come riporta il Corriere della Sera, in queste ore il governo si prepara a estendere in tutte le regioni le misure già attive in Lombardia e in altre 14 province per far fronte all’emergenza Coronavirus. Queste misure, varate con un decreto nella notte tra sabato e domenica, prevedono il divieto di spostamento se non per «comprovati motivi di lavoro» oppure «gravi esigenze familiari o sanitarie» da autocertificare attraverso un modulo da presentare al momento del controllo. Una regola che a breve verrà applicata a tutto il territorio nazionale per fermare la diffusione di un virus che ha contagiato al 9 marzo - stando ai dati forniti dalla Protezione civile - 9.172 persone, 463 delle quali sono morte (724 i guariti, oltre 700 in terapia intensiva).

EUROPA LEAGUE, SIVIGLIA - ROMA A PORTE CHIUSE

CORONAVIRUS, PAZIENTE 1 FUORI DA TERAPIA INTENSIVA

