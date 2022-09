Cremonese - Lazio, Milinkovic: "Risposta forte e importante. Immobile? Deve ancora offrire la cena..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince e convince. La squadra di Sarri ha messo in campo la grinta e la reazione che serviva dopo la brutta sconfitta danese. Poker allo Zini sulla Cremonese siglato dalla doppietta di Immobile e dalle reti di Milinkovic e Pedro. Il Sergente, soprattutto, è tornato a segnare e alla fine della gara è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Se Immobile ha pagato la cena? No perché siamo stati tre giorni a Piacenza quindi non c’era tempo, vediamo ora quando torniamo dalla Nazionale. Mi è mancato il gol, era un po’ che non segnavo. Esultanza? Sto aspettando una bambina e sono molto contento".

Il Sergente si è poi presentato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Devo partire per la Nazionale, sono in ritardo che ho fatto il test antidoping (ride, ndr). Abbiamo dato una risposta forte, importante alla brutta prestazione di giovedì. Non era giusta quella prestazione, era giusto rispondere così. Mi mancava il gol, ho sfruttato questa occasione per annunciare la nascita di mia figlia. Certamente sposerò Natalija. Dobbiamo lavorare per non dover rispondere a degli scivoloni. Serve continuità e lavoreremo su questo in ogni partita".