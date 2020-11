Crotone - Lazio, Immobile: "Oggi vittoria importante. Esultanza? Non era polemica"

Vittoria importante della Lazio sul campo del Crotone, ottima prestazione degli uomini di Inzaghi che tornano a Roma con i tre punti. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l’autore del primo gol della gara Ciro Immobile: “Parto dall’esultanza. Può sembrare polemica ma non lo è, è un gesto che facciamo noi quando giochiamo a un gruppo che abbiamo creato con amici e familiari. Ci divertiamo a giocare la sera, visto che in quell’orario non possiamo fare niente, quindi è per loro. Per quanto riguarda le altre cose è vero che ho sempre risposto sul campo, ma stavolta ho risposto sui social perché quello era un attacco a Immobile uomo, non calciatore. Quando si parla dell’uomo bisogna conoscerlo bene prima di giudicare, altrimenti si scade nell’ignoranza e nella cattiveria. Si finisce nella presunzione di pretendere di conoscere i fatti senza sapere come sono andate le cose. Ho avuto molta gente vicino in questi giorni, perché ho vissuto in prima persona quello che stanno vivendo un po’ tutti. Non era giusto scrivere quelle cose in un momento così difficile per me".

LA GARA - “Non era facile vincere oggi, siamo arrivati ieri con tanta paura perché c’era un forte temporale. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto una gara eccezionale dal punto di vista agonistico. Sembrava che il campo potesse penalizzarci e invece a tratti abbiamo fatto un bellissimo gioco, sfruttando tutte le occasioni”.

IL GOL - "Il bacio era rivolto a Jessica, ma anche a tutte le persone che mi sono state vicino. Ho vissuto gli ultimi tre giorni non serenissimo per una questione di famiglia, visto che mio zio è stato portato in ospedale per un brutto male. Il gol di oggi è anche per lui. Sono vicino a tutta la mia famiglia, a cui sono molto legato. Ieri e oggi i tifosi e la gente che ama il calcio mi hanno mandato tantissimi messaggi per quello che è successo, dimostra che la gente che mi conosce sa che uomo sono".

AEREO - “Parolo è completamente matto, si diverte sull’aereo come sulle giostre. Ho sudato più ieri che oggi, quando siamo atterrati ho chiesto perché non avevano fatto il video a me, forse perché anche loro non se la sono passata bene. A parte Tare, Parolo e Acerbi tutti sono arrivati con la paura addosso”.

Ciro Immobile è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Mi ha dato fastidio che si sia parlato del Ciro uomo senza conoscerlo, di solito lascio perdere le polemiche perché sono consapevole di essere davanti alle telecamere ma certe parole mi fanno rabbrividire. Questo era per concludere una storia che mi ha creato dispiacere. L'esultanza? Mi dispiace deludere ma non volevo zittire nessuno, era per un gruppo di amici con cui giochiamo ad Among Us in cui c'è questo gesto, me lo avevano chiesto e l'ho fatto con piacere. Nazionale? Ci sono stati momenti in cui ero pronto per andare ma il tampone risultava ancora positivo, sono stato contento delle partite che hanno fatto i compagni per raggiungere le final four di Nations League. Mi hanno fatto tutti sentire la loro vicinanza così come la Lazio e i suoi tifosi, sono tornato ancora più carico perché quando vivi queste situazioni capisci quanto sia importante questo sport quando lo fai con questa passione. Oggi era la partita giusta per riprendere dove avevamo finito prima della sosta".