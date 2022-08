DIRETTA - Calciomercato Lazio, Emerson al West Ham, la Lazio sonda Reguilon

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e la Lazio ha ancora del lavoro da sbrigare sia in entrata, che in uscita. La società sta studiando tutte le soluzioni per regalare a Sarri una rosa competitiva e senza troppi esuberi al suo interno, permettendo così al mister di lavorare con i suoi uomini di fiducia.

IN ENTRATA - Sembrava tutto fermo per quanto riguarda il mercato in entrata con la Lazio che, in attesa delle cessioni, aveva abbandonato la pista Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea, infatti, è a un passo dal trasferimento al West Ham per circa 13 milioni di euro complessivi. I biancocelesti, però, in queste ore avrebbero dato segni di vita, sondando la pista che porta a Sergio Reguilon Rodriguez, terzino sinistro del Tottenham. Lo spagnolo piace ai capitolini che, però, sembrano dare sempre precedenza alle uscite. Attenzione, invece, alla pista Ilic, giocatore dell'Hellas Verona bloccato dalla Lazio, per cui si registra un interesse del PSG.

IN USCITA - Il nome che potrebbe sbloccare il mercato in entrata è quello di Elseid Hysaj, per il quale non ci sono offerte concrete, ma quello più vicino all'addio è Francesco Acerbi. Nella serata di ieri sono avvenuti dei contatti tra l'entourage del giocatore, l'Inter e la Lazio che avrebbero portato a un'apertura dei biancocelesti per il prestito con diritto di riscatto. Da monitorare, soprattutto nelle ultime ore di mercato, sono le situazioni degli altri esuberi come Akpa Akpro, che avrebbe rifiutato tre offerte dall'Italia, Raul Moro, che potrebbe andare in Serie B, Kiyine, che piace in Turchia e Durmisi, per il quale c'è un interesse del Brondby. Difficile, invece, ipotizzare una partenza di Fares alle prese con il recupero dalla rottura de crociato