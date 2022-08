DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: Akpa rifiuta, mentre Acerbi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora in uscita. Il club biancoceleste deve piazzare alcune pedine ormai fuori dalle rotazioni di Sarri. Francesco Acerbi si è promesso all'Inter e a Simone Inzaghi. Questa potrebbe essere la settimana giusta per il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Altro calciatore vicino all'arrivederci è Raul Moro. Dopo la trattativa sfumata con il Como, la Lazio ha raggiunto l'accordo con la Ternana. Spetterà allo spagnolo accettare la destinazione per la sua nuova avventura in Umbria. Chi invece non trova una soluzione è Jean Daniel Akpa Akpro. L'ivoriano ha rifiutato Lecce, Parma e Reggina e spera di essere riaggregato alla squadra dopo la chiusura del mercato a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile. Per Sofian Kiyine tanti sondaggi, soprattutto dalla Turchia, ma per ora nessuna ha accelerato. Difficile da piazzare Fares che sta recuperando da un infortunio, mentre Kamenovic e Hysaj non hanno offerte. In entrata il nome forte è quello di Sergio Regulion. Il calciatore è in uscita dal Tottenham e Sarri spinge per avere un terzino mancino. Potrebbe essere un'occasione, ma va trovata la quadra con gli Spurs che dovrebbero partecipare all'ingaggio.