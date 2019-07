DIRETTA - Calciomercato Lazio, si sblocca la situazione a centrocampo

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 - Si è sbloccata la situazione a centrocampo, con Milinkovic Savic a un passo dal Manchester United. I soldi guadagnati dall'operazione saranno reinvestiti su Yusuf Yazici. (clicca qui per leggere la news).

La Lazio è in attesa di novità sul fronte Milinkovic. In base a lui probabilmente dipenderà anche il destino di Luis Alberto. Manchester United e Psg vogliono il centrocampista serbo ma alla corte di Lotito non è arrivata ancora alcuna offerta. Tuttavia la società biancoceleste continua a valutare le varie ipotesi in caso di partenza di Sergej. Il primo nome è quello di Yusuf Yazici che il Trabzonspor ha bloccato, chiedendo 20 milioni al Lille. Il presidente turco ha spiegato che non c'è alcuna necessita di vendere il suo centrocampista. Il club francese si era spinto fino a 15 milioni, ma il Trabzonspor non vuole cedere e adotta la tattica del temporeggiamento. Una cosa è certa: il calciatore preferirebbe la Serie A come destinazione rispetto alla Ligue 1. L'altra candidatura per il centrocampo è quella di Szoboszlai: ieri ha parlato il suo agente anche della situazione riguardante Milinkovic. Il classe 2000 è valutato 20 milioni e negli ultimi giorni è stato accostato anche a Juventus e Arsenal.

Rimanendo sempre nello stesso reparto, non ci sono dubbi sulla permanenza di Danilo Cataldi che viene considerato come principale riserva di Leiva. Il suo contratto scade nel 2020 e, come riporta la rassegna di Radiosei, a breve si discuterà per il prolungamento. Chi invece resta in bilico è Milan Badelj: Lotito chiede 5/6 milioni, la trattativa col Bordeaux non è decollata. Nel frattempo lui si sta allenando con serietà in attesa di sviluppi. Ieri è stato definito il passaggio di Di Gennaro alla Juve Stabia, nelle prossime ore verrà ufficializzato anche quello di Bezziccheri alla Viterbese. Una chance sarà data invece ad Andrè Anderson che, rientrato dalla Salernitana, sta mostrando tutti i suoi progressi. La società ci vuole puntare, può essere una sorpresa positiva.

