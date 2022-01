DIRETTA – Calciomercato Lazio, situazione di stallo: il punto

CALCIOMERCATO – La Lazio continua a lavorare sul mercato per cercare di rinforzare la propria rosa ma al momento la situazione è in stallo. Nessun movimento in entrata a causa dell'indicide di liquidità. Serve vendere per poter acquistare detto in parole spicciole e le cessioni fatte finora, Escalante Lukaku e Rossi, non sono sufficienti. In cima alla lista dei partenti resta Muriqi, su di lui diversi club: Cska Mosca, anche se nella serata di ieri il ds Tare ha smentito, il West Bromwich, il Leeds e il Lokomotiv. Lazzari è un altro nome presente sulla lista di coloro che potrebbero lasciare la Capitale, per lui si è fatta avanti l’Atalanta. Tutto dipenderà da loro.

ENTRATE – Per quel che concerne il mercato in entrata i nomi per la difesa sono: Casale sul quale però avrebbe messo gli occhi anche insistentemente il Napoli e Fabiano Parisi che ha suscitato il gradimento del tecnico. Continua la ricerca del vice Immobile e per l’attacco ci sono: Gianluca Lapadula che potrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione e Jonathan Burkardt, che resta l’obiettivo numero uno per il reparto ma il Mainz non sembra intenzionato a cederlo in questa sessione di mercato. A questi si è aggiunto anche Benjamin Sesko del Salisburgo. Vicario dell'Empoli resta un'idea per la porta visto che Strakosha oltre a essere prossimo alla scadenza, come Reina, è anche tra gli indiziati a lasciare la città.