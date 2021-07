DIRETTA - Calciomercato Lazio, una cessione potrebbe sbloccare tutto: la situazione

La Lazio continua a sudare all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, mentre il mercato non avrà alcuna sosta fino al gong finale della sessione estiva. L'arrivo di Lotito e Tare ad Auronzo di Cadore aprirà inevitabilmente le discussioni con Sarri sulla possibilità di migliorare la rosa e sulle questioni in sospeso. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, per ufficializzare Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson serve una cessione: a fronte del rientro del caso Luis Alberto l'indiziato è sempre Correa, che però si trova in una situazione di stallo tra le offerte che arrivano - con il Paris Saint Germain in testa - e le pretese del club biancoceleste. Una volta sbloccata la situazione, idealmente l'obiettivo numero uno resta Julian Brandt del Borussia Dortmund, con i tedeschi che potrebbero anche aprire alla formula del prestito, mentre Shaqiri e Januzaj che si trovano subito dopo nella lista dei desideri della Lazio. A centrocampo le novità si attendono sul fronte Toma Basic, per cui vanno limate le distanze con il Bordeaux, mentre Kamara resta ancora una pista da monitorare.