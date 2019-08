DIRETTA - Calciomercato Lazio: Valencia e Deportivo su Wallace. Cercasi punta

Chiuso il tour europeo con la vittoria a Vigo, la Lazio potrà concentrarsi per due settimane su allenamenti e calciomercato (amichevole del prossimo fine settimana permettendo). Il primo passo concreto riguarderà molto probabilmente un rinnovo: quello di Caicedo. Questi saranno giorni importanti, i biancocelesti spingono per il prolungamento fino al 2021 con adeguamento dell'ingaggio (qui le cifre). Ma Inzaghi non si accontenta e rilancia: vuole un terzo attaccante, fisico, una torre d'area di rigore. È il profilo che manca nello scacchiere offensivo della squadra, e che potrebbe rendersi molto utile per sfruttare i cross dalle corsie esterne. Ecco perché, per caratteristiche, il preferito è diventato Llorente. Arrivare allo spagnolo è complicato. Ieri si è registrato l'interesse del Napoli, mentre dalla Spagna rilanciano il suo desiderio di tornare all'Athletic Bilbao. Una punta dall'identikit praticamente identico a quello dell'ex Tottenham, è Andrea Petagna. Il centravanti della Spal continua a piacere, ma il costo (sopra i 20 milioni) frena ogni entusiasmo. Dost rimane l'alternativa sponsorizzata da Mendes, mentre Simeone – che non corrisponderebbe comunque al tipo di attaccante richiesto da Inzaghi – sembra allontanarsi.

LE CESSIONI - Tutto fermo sul fronte Durmisi. In questa settimana potrebbero arrivare novità dalla Turchia. Per Wallace, invece, il Messaggero riporta l'interesse di Valencia e Deportivo la Coruña. La più difficile sembra proprio la pista che porta al Depor: gli Herculinos militano in seconda divisione, la possibilità che il brasiliano accetti di scendere di categoria appare remota. I due club spagnoli, comunque, vanno ad aggiungersi alle già note Benfica e Monaco, squadre sotto l'ala di Jorge Mendes. Il ds Tare è al lavoro in sinergia con il super procuratore portoghese, la cessione di Wallace è una priorità. Così come cercare di piazzare gli esuberi, che sono: Casasola (piace in A e B italiane e spagnole), Vargic, Minala (probabilmente tornerà in B o andrà all'estero), Djavan Anderson, Kishna e Tounkara. L'attaccante sembra a un passo dalla Viterbese. Come riporta tusciaweb.eu, ieri Mamadou si è incontrato con il ds, il team manager e il presidente del club allo stadio Rocchi di Viterbo: la trattativa è alla fasi finali. Molto probabilmente sarà lui la prima cessione di quest'ultima fase del calciomercato della Lazio.

