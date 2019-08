Celta Vigo - Lazio, Escribà (all.): “Sono soddisfatto, loro grande squadra"

Piovono complimenti in casa Lazio. La vittoria contro il Celta Vigo ha consegnato a Inzaghi un record: negli ultimi 15 anni, solo un'altra volta i biancocelesti avevano vinto ben 9 amichevoli precampionato (nel 2006). Irraggiungibile il dato di 14 vittorie dell'estate 2005, quando la Lazio però affrontò compagini di modesta caratura. Un percorso europeo, quello che va da Auronzo a Marienfeld - e che è passato per Spagna e Inghilterra - da considerare più che positivamente. Lo dimostrano le dichiarazioni dei tecnici di Bournemouth e Paderborn, alle quali vanno sommate anche quelle di Fran Escribà, l'allenatore del Celta Vigo, le cui parole sono riportate da farodevigo.es: “Nonostante la sconfitta posso ritenermi soddisfatto. La squadra si è comportata bene contro un avversario molto forte come la Lazio” - poi ha aggiunto - “I ragazzi si sono adattati bene al nuovo sistema di gioco, soprattutto per quanto riguarda le trame offensive. In difesa abbiamo subito due gol senza poter fare nulla per impedirlo”.

