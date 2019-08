Paderborn - Lazio, i tedeschi: “Gli abbiamo regalato tutti i gol del primo tempo"

Un'altra partita pirotecnica, un altro poker della Lazio di Simone Inzaghi. Ancora da oliare i meccanismi della fase difensiva (sono 5 i gol subiti in questi due test esteri), ma l'attacco promette di essere scintillante e devastante come quello visto due stagioni fa. Le due vittorie contro Bournemouth e Paderborn hanno detto questo ma, se da una parte l'allenatore degli inglesi ha fatto i complimenti ai biancocelesti, dall'altra a fine partita i tedeschi hanno rilasciato delle dichiarazioni piuttosto autocritiche. La goleada non è stata tanto merito della Lazio, secondo il centrale Uwe Hünemeier, quanto demerito della fase difensiva del Paderborn: “I gol che abbiamo subito nel primo tempo ce li siamo praticamente segnati da soli” - ha dichiarato a Kicker - “abbiamo giocato al pari della Lazio, ma avremmo dovuto anche essere più efficaci sotto porta”. Dello stesso avviso anche l'allenatore del club neopromosso in Bundesliga, Steffen Baumgart: “Siamo riusciti a creare molto di quanto avevamo provato in allenamento, ma alla fine contano i gol segnati. La Lazio ci ha dimostrato cosa ci aspetta in Bundesliga, dove il livello si alza”.

