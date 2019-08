Calciomercato Lazio, Llorente si propone all'Athletic Bilbao: ma i tifosi...

È il grande desiderio del calciomercato della Lazio, o almeno di Simone Inzaghi. Fernando Llorente è svincolato e, per questo, ogni giorno che passa i rumors su di lui aumentano così come l'incertezza riguardo al suo futuro. Un'incertezza che, come riportato dal sito spagnolo elgoldigital.com, riguarda anche lo stesso attaccante. L'ex Juventus non sa ancora dove giocherà il prossimo anno. La situazione, quando siamo ormai giunti all'11 di agosto, sta iniziando a pesare sull'animo dello spagnolo. Per questo, secondo il portale iberico, Llorente si sarebbe anche proposto al suo vecchio club: l'Athletic Bilbao. Al San Mamès Fernando ha dato inizio alla propria carriera - come ogni calciatore basco che si rispetti (Llorente è nato a Pamplona) - ma, scegliendo di andarsene a parametro zero alla Juventus nell'estate 2013, non ha lasciato un buon ricordo nei suoi ex tifosi. Come noto, nel Bilbao possono giocare solo i giocatori nati (o dall'origine e dal legame parentale molto stretto) nei Paesi Baschi, e quasi ogni addio viene visto come un tradimento dai sostenitori Zurigorriak. Per questo, nonostante la volontà di Llorente che sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio, la società rimane restia al suo ritorno. La Lazio quindi può considerarsi ancora in corsa, il futuro dell'ex Tottenham è tutto da decidere.

