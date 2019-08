Calciomercato Lazio, cresce la concorrenza per Llorente: il Napoli ci pensa

Difesa al completo, centrocampo legato a Milinkovic (la sua permanenza probabilmente bloccherà le entrate) e l'attacco? È proprio dal reparto offensivo che potrebbe arrivare l'ultima scossa del calciomercato della Lazio. Nei giorni scorsi mister Inzaghi si è confrontato con il ds Tare: una terza punta farebbe comodo, a prescindere dal futuro di Caicedo. E il sogno si chiama Fernando Llorente. Per caratteristiche tecniche, fisiche, blasone internazionale. Lo spagnolo si è svincolato dal Tottenham, ma non arriverebbe esattamente “gratis”. Chiede tanto di stipendio (4 milioni netti a stagione per tre anni), e questo ha fatto raffreddare la pista che lo portava a Roma, sponda biancoceleste. Su di lui, infatti, si è fatta sotto la Roma stessa, il Manchester United e ora anche il Napoli. Stando a quanto riporta l'editoriale odierno di Tuttomercatoweb.com, i partenopei starebbero pensando all'ex Juventus come alternativa a Milik, che resterebbe il titolare. Al momento, secondo il portale, Llorente è solo un'idea. Una suggestione, che però va registrata. La concorrenza per il tesseramento dello spagnolo aumenta con il passare dei giorni. Un suo futuro in biancoceleste, a questo punto, appare sempre meno probabile.

