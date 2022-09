DIRETTA - Lazio - Verona, Sarri in conferenza: seguila su Lalaziosiamonoi.it

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una vittoria sofferta ma importantissima quella ottenuta stasera dalla Lazio per 2-0 sull'Hellas Verona. Ciro Immobile al '68 e Luis Alberto nei minuti di recupero hanno fatto scoppiare di gioia la Curva Nord. Al termine del match Maurizio Sarri, come di consueto, ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei suoi uomini.

In aggiornamento