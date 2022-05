DIRETTA PRIMAVERA - Brescia - Lazio 1 - 2: Bianchetti risponde alle reti di Crespi e Moro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 2 | Play-off, ritorno quarti di finale

Sabato 7 maggio 2022, ore 15:00

Centro Sportivo San Filippo (BS)

BRESCIA (4-3-3) - Prandini; Boafo, Maccherini, Castellini, Danesi; Bertoni, Tomella, Fogliata; Bertazzoli, Del Barba, Bianchetti. A disp.: Recaldini, Riviera, Ferro, Vasta, Mainardi, Scalmana, Manu, Mor, Cappadonna. All.: Gustavo Aragolaza

LAZIO (4-3-3) - Moretti; Floriani Mussolini, Ruggeri, Santovito, Pollini; Troise, Ferro, Bertini; Shehu, Crespi, Moro. A disp.: Morsa, Furlanetto, Kane, Bedini, Cantiani, Ferrante, Tare, Coulibaly, Schuan, Mancino, Adjaoudi, Quaresima. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Andrea Calzavara (sez. Varese)

Assistenti: Simone Biffi - Nicolò Moroni

Ammoniti: Ruggeri (L)

Espulsi: ///

43' - Bravissimo Moretti ad immolarsi sul missile di Del Barba. Il portiere laziale salva la Lazio dall'incubo del 2-2.

38' - Giallo per Ruggeri. Giocatori del Brescia che chiedono addirittura il rosso. Per Calzavara è solo ammonizione.

35' - Gol del Brescia. Bianchetti accorcia le distanze approfittando da un pallone perso da Shehu.

34' - Punizione per il Brescia: alla battuta va Danesi, il cross sul secondo palo è per Maccherini che non ci arriva e commette fallo su Ruggeri.

30' - Corner per i biancocelesti: alla battuta va Bertini, il tiro è troppo basso, svirgolata della difesa avversaria.

27' - RAUL MOROOOOOOOOOO! Azione da manuale della Lazio con Crespi che si improvvisa anche assist man e sfrutta l'inserimento del compagno spagnolo per portarsi in doppio vantaggio.

23' - GOOOOOOOOL I CRESPIIIII!!!! Perfetto recupero di Bertini in scivolata, Prandini fuori dalla porta viene beffato dal bomber laziale che non sbaglia e la mette in rete.

3' - Punizione per i padroni di casa che gestiscono il pallone. Lazio più attendista.

1' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Lazio.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla gara di ritorno dei play off dei quarti di finale di Primavera 2. La Lazio di Alessandro Calori è chiamata oggi ad una vera e propria impresa per poter continuare il proprio cammino e sperare nella promozione in Primavera 1. La gara di andata, terminata 1-3 per i lombardi, è stata una doccia fredda per i biancocelesti che saranno costretti a vincere con almeno 3 gol di scarto. Tra i titolari della sfida odierna confermato anche Raul Moro, il quale però non ha brillato nel match della scorsa settimana.