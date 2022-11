DIRETTA PRIMAVERA - Pisa - Lazio: le formazioni ufficiali

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 2 | 8ª giornata

Sabato 5 novembre 2022, ore 13:00

Stadio "Stadio Comunale Alfredo Pagni", Peccioli (PI)

PISA: Colucci, Biagini, Ceccanti, Nannetti, Tomijenovic, Signorini, Nordstrom, Trdan, Panicucci, Andreano, Fischer A disp.: Baglini, Sebastiano, Coppola, Bersnjak, Bandolo, Faye, Milli, Cecilia, Salazaku, Matteoli, Ferrari, Campani. All.: Marco Masi

LAZIO: Magro, Floriani Mussolini, Milani, Dutu, Ruggeri, Bedini, Di Tommaso, Marino, Crespi, Colistra, Brasili. A disp.: Morsa, Martinelli, Kane, Rossi, Cannatelli, Akwasingi, Coulibaly, Sana Fernandes, Napolitano, Troise. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Valerio Vogliacco (sez. di Bari)

Assistenti: Ferrari - Dell'Orco

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Pisa - Lazio, gara valida per l'8ª giornata del campionato di Primavera 2. Non è un periodo facile per i biancocelesti che fin qui hanno raccolto solo 2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte e devono fare i conti con la dura situazione infortuni. La squadra di Sanderra deve immediatamente rimboccarsi le maniche e riprendere in mano il proprio destino, anche se il match di oggi contro la capolista si prospetta particolarmente difficile.