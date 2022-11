Primavera, alla crisi si aggiungono i tanti infortuni: la situazione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Per la Lazio Primavera non è un periodo facile. Attualmente i biancocelesti sono tredicesimi nel girone B con soli 7 punti conquistati in 2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte. L'ultima in casa dell'Imolese ha confermato il momento di crisi della squadra di Sanderra, con il prossimo match in casa del Pisa capolista che aumenta la preoccupazione.

Al negativo avvio di campionato si aggiunge anche l'allarmante situazione infortuni: sono infatti 5 i ragazzi che non saranno a disposizione del tecnico della Lazio per la sfida di sabato. Per Filip Jurczak è confermata la lesione di secondo grado al retto femorale, mentre Giordano Rossi continua a fare i conti con l'infortunio alla caviglia rivelatosi peggio del previsto. La caviglia non lascia in pace neanche Antonio Troise che non è ancora al top, ma la situazione peggiore è quella relativa a Daniele Quaresima, operato al crociato del ginocchio sinistro: tornerà disponibile nel 2023. Buone notizie invece per Larsson Coulibaly, quasi pronto a rientrare.