Primavera | Biancocelesti in profonda crisi: Pisa - Lazio, quando e dove vederla

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera sta vivendo uno dei suoi più neri periodi di crisi. Le vittorie continuano a non arrivare e l'ultima in casa dell'Imolese è stata l'ennesima batosta a una squadra a cui prima di tutto sembra mancare la giusta mentalità. Sabato 5 novembre la formazione di Sanderra sarà nuovamente impegnata in trasferta, stavolta contro il Pisa capolista: l'impresa è ardua e per questo servirà la massima concentrazione e fiducia nei propri mezzi. La sfida si giocherà alle ore 13.00 allo Stadio A. Pagni, a Peccioli (PI) e sarà visibile su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky) oppure si potrà ascoltare la radiocronaca live su Lazio Style Radio.