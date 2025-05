È arrivata la resa dei conti: quale destino per la Lazio e per Baroni?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ultimo round e la stagione della Lazio si concluderà. Champions, Europa, Conference League o, addirittura, fuori da ogni competizione internazionale? Fra poche ore si conoscerà il destino della squadra e si comincerà a delineare anche quello di Baroni.

Il silenzio del tecnico non è un caso: come spiega il Corriere dello Sport, il club ha espressamente chiesto al mister di evitare la conferenza stampa. Il suo punto di vista, però, è stato ampiamente chiarito "in privato", durante la festa dell'anniversario per il secondo scudetto. Il tecnico ha estimatori anche a Bologna e Firenze e, una volta calato il sipario sulla stagione, tirerà le somme con la società.

La crisi invernale — aperta dal mancato arrivo di Fazzini e Casadei, e dalle scelte discutibili in lista UEFA — ha lasciato strascichi. Tra gennaio e marzo si sono persi punti e fiducia. Lotito, fedele alla sua linea, non esonera, ma accompagna: il futuro si giocherà anche su equilibri interni e su un incontro ancora da definire.

