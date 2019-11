Europa League, la Lazio si qualifica se: tutte le combinazioni

La situazione della Lazio in Europa League è di quelle in cui la qualificazione è veramente appesa a un filo. Condizione necessaria per sperare è la vittoria sia stasera con il Cluj che nell'ultima a Rennes, ma non basta. Nell'ultima giornata infatti la squadra di Inzaghi deve sperare nella vittoria del Celtic in casa del Cluj. L'altra necessità dei biancocelesti è sopravanzare il Cluj negli scontri diretti, oppure appaiarlo e avere il vantaggio della migliore differenza reti generale. Per questo la Lazio stasera può vincere con più di un gol di scarto, 1-0 o anche 2-1. Questi risultati, sommati all'eventuale combinazione favorevole dell'ultimo turno, permetterebbero ai biancocelesti di passare il turno: nei primi due casi per gli scontri diretti, nell'ultimo per la differenza reti generale, essendo gli scontri esattamente in parità.

