Europa League | Lazio, il primo posto vale oro: ecco tutte le cifre

La Lazio si gioca il primo posto del girone F. I biancocelesti giovedì affrontano il Feyenoord in un gruppo che i biancocelesti si sono complicati da soli complici la sconfitta in Danimarca e il doppio pareggio con lo Sturm Graz. Le aquile non possono sbagliare e devono chiudere al primo posto non solo per una questione di blasone e prestigio, ma anche per una questione economica. Facciamo un'analisi su quanto valga la prima posizione. Ricordiamo che vincere il proprio raggruppamento fa volare la prima direttamente agli ottavi di finale della competizione saltando gli spareggi. Il budget della manifestazione previsto dalla Uefa è di 465 milioni di euro diviso in questo modo: 25% quote di partecipazione, 30% risultati, 15% ranking decennale e 30 % market pool. Ovviamente gli incassi di botteghino e merchandising sono esclusi dal conteggio, ma si aggiungono alle casse e al bilancio di una società.

I GUADAGNI - La squadra di Sarri è già sicura di incassare i 3,630 milioni previsti dalla Uefa come quota per la partecipazione. A questi si sono aggiunti i soldi legati ai risultati ottenuti da Milinkovic e compagni. Ci sono i 630 mila euro a vittoria finora ottenuti per ognuno dei due successi contro Feyenoord e Midtjylland (totale 1,260). A questi poi si sommano anche i 210 da moltiplicare per i due pareggi rimediati contro lo Sturm Graz. (420 mila il totale). A questi vanno aggiunti anche gli incassi dei botteghini, il market pool e il ranking decennale in un calcolo che potrà essere fatto solo alla fine della competizione. Quindi i 7,610 milioni sono assolutamente una cifra provvisoria e destinata a crescere e anche di molto nel caso in cui l'avventura europea dovesse proseguire.

I SOLDI ANCORA IN BALLO - Il risultato con il Feyenoord potrà aumentare gli introiti relativi ai risultati. Poi ci sono i premi legati ai piazzamenti. Il primo posto vale 1,100, mentre il secondo 550. Diverso anche il premio per l'accesso ai prossimi turni. Gli spareggi valgono 500 mila euro, mentre gli ottavi 1,2 milioni. Ecco lo specchietto completo dei premi legati ai traguardi.

- SPAREGGI: 500.000 euro a club;

- OTTAVI DI FINALE: 1,2 milioni di euro a club (1,1 milioni nel 2018/21);

- QUARTI DI FINALE: 1,8 milioni di euro a club (1,8 milioni nel 2018/21);

- SEMIFINALI: 2,8 milioni di euro a club (2,4 milioni nel 2018/21);

- FINALISTE: 4,6 milioni di euro a club (4,6 milioni nel 2018/21);

- VINCITRICE: 4 milioni di euro supplementari (uguale al 2018/21).

Andiamo nel dettaglio di cosa potrebbe significare in termini economici battere il Feyenoord e conquistare la prima piazza. Vincendo a Rotterdam la Lazio incasserebbe quasi 3 milioni di euro supplementari (2,930 per la precisione: 630 per il successo, 1,100 per il primo posto e 1,200 per gli ottavi conquistati). Non solo perché i biancocelesti riceverebbero anche una percentuale dei soldi non assegnati dalla competizione. Gli importi non distribuiti, quelli dei pareggi rispetto alle vittorie, saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla fase a gironi con quote proporzionali al numero di vittorie. Con tre successi la somma sarebbe più alta. Una cifra notevole che aiuterebbe significativamente le casse del club. Sarebbero 10,540 milioni prendendo in esame solo i risultati con gare ancora da giocare e somme da aggiungere. Il derby può attendere, il primo posto nel girone è troppo importante.