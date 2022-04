Eva Henger, parla Caroletti: "Dalla storia legata a Pedro al bruttissimo incidente"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono giorni difficili per Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. Solo ieri è arrivata la drammatica notizia del bruttissimo incidente in cui è stata coinvolta la coppia. Sia l'attrice tifosa della Lazio che suo marito sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale con molteplici fratture. Eva e Massimiliano erano nei pressi di Kaposvar in Ungheria quando la loro auto si è scontrata contro quella di due anziani, deceduti sul colpo. A fare chiarezza sul tragico episodio è lo stesso Massimiliano Caroletti che, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni ha rilasciato alcuni dettagli con un rimando anche a Pedro, giocatore della Lazio. "Io e Eva avevamo promesso a nostra figlia di comprare un cagnolino ed avevamo trovato un Chihuahua particolare completamente bianco con gli occhi celesti. - Inizia così il racconto di Massimiliano - Lo abbiamo chiamato Pedro e lo stavamo andando a prendere. Mia figlia era a scuola grazie a Dio. Eravamo tranquilli presso una strada di campagna e andavamo a 40 km/h e dall'altra parte veniva una macchina dalla quale è sbucata fuori quest'altra macchina. Il veicolo stava tentando di sorpassarla a tutta velocità, senza vedere noi che arrivavamo dall'altra parte. E' stato un frontale spaventoso, il conducente con la moglie sono morti sul colpo, avevano 78 e 72 anni. Io per tanti minuti me ne sono andato, ho visto una luce bianca incredibile. A risvegliarmi è stato un vigile del fuoco, dall'impatto a quando sono arrivati sono passati diversi minuti. Mi ha rianimato, sentivo Eva che strillava e piangeva perché non mi svegliavo più. Da lì mi hanno portato con l'elicottero all'ospedale che è molto importante per la neurochirurgia perché avevo un grande ematoma in fronte. Grazie a Dio ho la pelle dura, a parte la frattura allo sterno, costole e braccio, ci vorranno tante settimane ma per adesso sto abbastanza bene. - Infine, Massimiliano dà aggiornamenti anche sulle condizioni della Henger - Eva poverina ha più fratture: clavicola, sterno, gomito, polso, tallone e all'osso sacro. Lunedì farà un piccolo intervento per ricomporre le fratture, la riabilitazione sarà lunga".