Felipe Anderson, record di presenze stagionali con la Lazio: ora servono i gol

C'è una costante nella Lazio di Sarri e si chiama Felipe Anderson. Il brasiliano è l'unico giocatore biancoceleste ad aver disputato tutte le gare di questa stagione, ben 17, dal primo minuto. Come lui a livello di presenze anche Milinkovic, Pedro e Luis Alberto che però a volte hanno iniziato dalla panchina per entrare a gara in corso. Contro la Lokomotiv il copione non cambierà e arriverà il gettone numero 18 per l'ex West Ham che ha come obiettivo quello di tornare al gol.

I GOL - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti Felipe Anderson ha avuto un leggero calo di prestazioni nelle ultime uscite. Normale per uno che non si è mai fermato, ma con Immobile e Pedro non al meglio e Zaccagni che deve ancora sbloccarsi sarà lui a doversi prendere il peso dell'attacco sulle spalle contro la Lokomotiv. L'ultima rete segnata dal brasiliano è arrivata proprio in Europa League contro il Marsiglia mentre in campionato non va a segno dal match contro l'Inter di più di un mese fa. Stasera è l'occasione giusta per tornare a buttarla dentro.

