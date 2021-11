Champions League, chi scende in Europa League: le sicure terze dei gironi

La quinta giornata della Champions League è in archivio e sono arrivati alcuni verdetti sia per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi della competizione, sia per il terzo posto e la discesa ai playoff di Europa League. Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol e Zenit San Pietroburgo sono già matematicamente terze dei rispettivi raggruppamenti e si potrebbero trovare sulla strada della Lazio in caso di secondo posto dei biancocelesti. Curioso il fatto che se nel girone A della principale competizione europea a classificarsi terzo fosse il Bruges, tutte le avversarie dei biancocelesti nel girone di Champions dello scorso anno sarebbero impegnate nel playoff di Europa League. Le altre squadre in terza piazza a una giornata dalla fine sono Lipsia, Milan, Benfica, Atalanta e Siviglia.