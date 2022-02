Fiorentina - Lazio, Immobile: "Test importante per capire a che punto siamo"

Riparte dalla Fiorentina la Lazio, Ciro Immobile ha presentato così il match ai microfoni di Lazio Style Channel: "È una partita importante per noi. Loro attaccano e segnano molto, noi nelle ultime partite siamo stati bravi nella fase difensiva. Dobbiamo capire a che punto della nostra crescita siamo arrivati. La Fiorentina è una squadra forte e ben allenata, in casa ha siglato molte reti conquistando tanti punti. Sarà un test importante, il primo di una lunga serie. È necessario partire con il piede giusto. La sosta per via delle gare internazionali devo dire che me la sono goduta, ora sono ancora più concentrato verso la ripresa del campionato”.

Il capitano della Lazio Ciro Immobile è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: "Per noi valgono tanto questi tre punti, proprio per capire a che punto siamo arrivati, siamo in ballo su tre fronti come Coppa Italia, campionato e Europa. Ci sono tante partite davanti a noi, ci servirà capire a che livello siamo visti gli ultimi risultati positivi. Capocannoniere? Vlahovic sta facendo grandi cose sarà difficile ma ho affrontato giocatori altrettanto forti come Ronaldo dunque sarà stimolante"

Ai microfoni di Sky Sport il bomber biancoceleste ha aggiunto: "Aspettiamo anche noi risposte, soprattutto da noi stessi. Nelle ultime uscite siamo stati bravi, veniamo da tre risultati senza subire gol e questo ci fa piacere, significa che abbiamo migliorato la fase difensiva e stiamo asimilando ciò che ci chiede il mister. Il pranzo era già programmato per compattarci ancora di più. La settimana è stata tranquilla: veniamo da buoni risultati, abbiamo lavorato con entusiasmo. Sappiamo che stasera affronteremo una squadra forte e vogliamo dare continuità ai risultati".