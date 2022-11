FORMELLO - Lazio, 15’ aperti ai media: inizia la rifinitura - FOTO&VIDEO

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti in gruppo tranne Ciro. Immobile unico indisponibile per domani (oltre a Bertini), Patric è tornato in gruppo ieri e anche stamattina sta svolgendo coi compagni la rifinitura. È in corso il riscaldamento con i 15 minuti aperti ai media. Tra poco inizieranno le prove tattiche. Il capitano, però, a sorpresa corre sul terreno di gioco.