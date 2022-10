FORMELLO - Lazio, 15' aperti ai media: rifinitura anti-Sturm Graz - FOTO&VIDEO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:23 - Finito il torello, inizia il lavoro atletico per la squadra. I portieri si sono staccati dal gruppo per proseguire l'allenamento specifico.

Alla vigilia della partita contro lo Sturm Graz, in programma domani alle 18.45, e in attesa di approdare in Austria, la Lazio si è ritrovata questa mattina intorno alle 11 a Formello per il consueto allenamento di rifinitura. I primi 15 minuti, come accade di consueto in occasione delle sfide d'Europa League, sono stati aperti ai media. La squadra è sul campo e ha iniziato la seduta svolgendo un torello.

